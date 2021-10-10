اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد

الأحد، 10 أكتوبر 2021 12:20 م
تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأحد دواجن
كتب أحمد حمادة

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شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد 10-10-2021 استقرارا في السوق المحلي في ظل زيادة المعروض من الدواجن والبيض، وفقا لما أكدته شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة. 
 
وقال سامح السيد رئيس شعبة صناعة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة إن أسعار الدواجن البيضاء تتراوح بين 31 جنيها في المزرعة، وتراوح سعر المستهلك بين 32-36 جنيها للكيلو.
 
وأشار السيد في تصريحات خاصة لليوم إلي أن الدواجن المجمدة وزن 1كجم بين 34-38 جنيها للكيلو، أسعار الدواجن البلدى 37 جنيها للكيلو في المزرعة وتراوح سعر المستهلك بين 40-42 جنيها للكيلو، أسعار الأمهات 22 جنيها في المزرعة، وأسعار الدواجن الساسو 44 جنيها.  
 
وأضاف السيد، أن أسعار البيض تشهد استقرارا، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 47 جنيها في المزرعة، وسعر المستهلك تتراوح بين 50-53 جنيها   للكرتونة، وتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر بين 48 جنيها في المزرعة ويصل السعر للمستهلك بين51--54 جنيها، وسجلت أسعار البيض البلدى في المزرعة 50 جنيها ويتراوح السعر للمستهلك بين 54-57 جنيها. 

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بورصة الدواجن

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