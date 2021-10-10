أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 10-10-2021

كتب إسلام سعيد

تشهد أسعار الذهب في مصر اليوم الأحد 10 أكتوبر 2021 استقرارا ملحوظا على نفس أسعار الإغلاق الأسبوعي، وذلك بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية لسوق الصاغة وتوقف التداول على الذهب في البورصات العالمية وكذلك في السوق المصري

أسعار الذهب في مصر، لعيار 18سجل 660 جنيها وعيار 21 سجل 770 جنيها وعيار 24 سجل 881 جنيها والجنيه الذهب 6160 جنيه، أونصة الذهب 1756 دولارا.

أسعار الذهب سجلت تحركات واضحة صعودا وهبوطا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب بعض البيانات الاقتصادية الأمريكية وقوة وضعف الدولار أمام العملات الرئيسية.

أسعار الذهب المنشورة في سياق هذه السطور غير مضاف عليها سعر المصنعية، وتعتبر المصنعية أكثر الرسوم المضافة على سعر الذهب وتختلف من شركة إلي أخري ومن تاجر إلي آخر، بجانب رسوم الدمغة والضريبة.