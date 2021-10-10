أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 10-10-2021

كتب هانى الحوتى

ينشر "اليوم السابع" أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية في ختام تعاملات اليوم الأحد 10-10-2021.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مطاحن شرق الدلتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مطاحن شرق الدلتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 2.8 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 215.6 مليون ورقة مالية بقيمة 950.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.4%، والعرب على 7.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.2 مليون جنيه، 5.05 مليون جنيه، 131.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 120.4 ألف جنيه، 143.5 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة:

- مجموعة عامر القابضة (عامر جروب) بسعر إغلاق 0.876 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.19%.

- الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي بسعر إغلاق 24.450 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.86%.

- القابضة المصرية الكويتية بسعر إغلاق 1.240 دولار بنسبة ارتفاع بلغت 5.80%.

- القابضة المصرية الكويتية بالجنيه بسعر إغلاق 19 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.56%.

- العربية للخزف-سيراميكا ريماس بسعر إغلاق 4.810 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.48%.

وضمت الأسهم المتراجعة:

- مطاحن شرق الدلتا بسعر إغلاق 85.080 جنيه بنسبة تراجع بلغت 13.25%.

- العربية للأسمنت بسعر إغلاق 3.590 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.27%.

- العربية لمنتجات الألبان "آراب ديري-باندا" بسعر إغلاق 15.910 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.75%.

- المنصورة للدواجن بسعر إغلاق 1.711 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.22%.

- العربية المتحدة للشحن والتفريغ بسعر إغلاق 1.328 جنيه بنسبة تراجع بلغت 2.85%.