أخبار البورصة اليوم الأحد 10-10-2021

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 10-10-2021، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

إيقاف تداول 8 شركات أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مطاحن شرق الدلتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بي أي جي للتجارة والاستثمار. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 8 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: أم بي للهندسة، بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، الأولى للاستثمار والتنمية العقارية، حق الاكتتاب لشركة بورسعيد للتنمية الزراعية والمقاولات-1، مطاحن شرق الدلتا، مجموعة عامر القابضة (عامر جروب)، بي أي جي للتجارة والاستثمار.

البورصة تربح 2.8 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وربح رأس المال السوقي 2.8 مليار جنيه عند مستوى 701.811 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 215.6 مليون ورقة مالية بقيمة 950.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 29.6 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.4%، والعرب على 7.37% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 36.94% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 63.05%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب المؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 48.2 مليون جنيه، 5.05 مليون جنيه، 131.9 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 120.4 ألف جنيه، 143.5 مليون جنيه، 41.5 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.2%، ليغلق عند مستوى 10662 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 2277 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 13012 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 2664 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 3614 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 1.19% ليغلق عند مستوى 4162 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 1105 نقطة.

وصعدت أسهم 64 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 64 شركة، ولم تتغير مستويات 63 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 119968 سهم، 18.5 مليون سهم، 1 سهم، 870 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 10 آلاف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول يوم الأربعاء الماضي، إذ باع مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، المتحدة للإسكان والتعمير، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، مرسيليا المصرية الخليجية للاستثمار العقاري، 119968 سهم، 18.5 مليون سهم، 1 سهم، 870 ألف سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 1000 سهم، 50 ألف سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي التعمير والاستشارات الهندسية، المصرية العربية (ثمار) لتداول الأوراق المالية 10 آلاف سهم، 75 ألف سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركتي المجموعة المصرية العقارية، القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، 915 ألف سهم، 600 ألف سهم، على التوالي، واشترت مجموعة مرتبطة بشركة مصر للفنادق 9705 سهم، واشترى مساهم رئيسي بمستشفى النزهة الدولي 110 سهم.

وأعلنت إدارة البورصة المصرية، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم مصرف أبو ظبي الإسلامي-مصر لعدد 664.5 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون جنيه.

أعلنت الشركة المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، شراء المساهم شركة الإنماء للاستثمار لعدد 85.3 ألف سهم بسعر 13.43 جنيه بقيمة إجمالية 1.1 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمته من 4.93% إلى 5.1%، وتم تنفيذ صفقة من خلال شركة مباشر انترناشيونال لتداول الأوراق المالية.