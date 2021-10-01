اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:47 م
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وفاة طفلة بعد دخولها فى غيبوبة إثر إجراء عملية إزالة كيس دهنى بطنطا الجامعى

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 09:07 م
وفاة طفلة بعد دخولها فى غيبوبة إثر إجراء عملية إزالة كيس دهنى بطنطا الجامعى جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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توفيت مساء اليوم الجمعة الطفلة نورهان المحجوزة بالعناية المركزة بمستشفى طنطا الجامعى، بعد دخولها فى غيبوبة تامة، إثر إجرائها عملية إزالة كيس دهنى من يدها.

وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة التى أمرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

كان الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، قد أكد انه لا مجال للتستر على أى خطأ أو تقصير فى علاج الطفلة «نورهان» صاحبة الـ 8 سنوات، موضحًا أن الجامعة فى انتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة التى تجريها فى الواقعة.

جاء ذلك خلال زيارته للطفلة بمستشفى طنطا الجامعى فى حضور الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

 

 


جامعة طنطا

رئيس جامعة طنطا

مستشفى جامعة طنطا

الطفلة نورهان

نورهان

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