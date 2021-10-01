وزير الأوقاف يرحب بالطلاب الوافدين بمعسكر أبو بكر الصديق بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

رحب الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بالطلاب الوافدين المشاركين فى معسكر أبو بكر الصديق، وعددهم 45 طالبًا من تسع دول عقب أدائهم جميعًا صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيرى بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وأعرب الطلاب الوافدون عن سعادتهم البالغة بالمشاركة فى الدورة التدريبية التى تعقدها لهم وزارة الأوقاف المصرية بمعسكر أبى بكر الصديق بالإسكندرية، وما يصاحبها من زيارات ميدانية وبخاصة زيارتهم لميدان المساجد وأدائهم صلاة الجمعة بمسجد الإمام البوصيرى صاحب قصيدة البردة فى مدح خير البرية (صلى الله عليه وسلم)، والتى لطالما استمتعوا بإنشادها وسعدوا اليوم بزيارة مسجد ومقام صاحبها، معربين عن شكرهم لكل ما تقدمه وزارة الأوقاف لهم من رعاية مادية وتثقيفية، وما تقيمه من معسكرات ورحلات ترفيهية للتعرف على معالم الحضارة المصرية، كما أثنوا ثناء بالغًا على اهتمام الدولة المصرية بعمارة بيوت الله (عز وجل).

وكان قد أدى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، بصحبته اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، صلاة الجمعة، بمسجد مسجد البوصيرى بميدان المساجد بمنطقة بحرى التابعة لحى الجمرك الإسكندرية، وسط حضور قيادات المحافظة.

وألقى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة بعنوان: "إعمال العقل فى فهم النص .. الإمام أبو حنيفة ومدرسته الفقهية نموذجًا"، وشهدت خطبة الجمعة بحضور الشيخ محمد خشبة وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور عبدالرحمن نصار وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية، واللواء حسام الشيخ رئيس حى الجمرك، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

جاءت الخطبة فى إطار دور وزارة الأوقاف التنويرى والتثقيفي، ومحاربة الأفكار المتطرفة، وغرس القيم الإيمانية والوطنية الصحيحة، حيث أكد وزير الأوقاف أن من إعمال العقل فى فهم النص أن نقف على المقاصد والغايات الشرعية وأن نفهم الأحكام الجزئية فى ضبط المقاصد العامة للتشريع.