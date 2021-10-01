محكمة سنغافورية تسجن خادمة أعدت إناء للشرب بماء من المرحاض.. اعرف حكايتها

كتب محمد شعلان

أصدرت محكمة فى سنغافورة حكمًا بسجن خادمة من الفلبين بعد أن اعترفت بارتكاب عدة جرائم من ضمنها ملء إبريق الشرب الخاص بالأسرة التى تعمل لديها، بماء من المرحاض، كما اتُهمت الخادمة وتدعى "جوزار روز ماجتانونج"، وتبلغ من العمر 32 عاما، بالبصق في مياه الشرب، واستخدام مستحضرات تجميل خاصة بربة العمل، تبلغ قيمتها مئات الدولارات.

ومن جهتها، قالت قناة CNA في سنغافورة، "اعترفت جوزار روز ماجتانونج، التي ادعت أنها تعرضت لسوء المعاملة من قبل صاحب عملها، بالذنب في تهمة واحدة لكل من الأذى والاختلاس غير النزيه للممتلكات".

وأفادت القناة، بأن الفلبينية البالغة من العمر 32 عامًا، كانت تعمل لدى مقيمة دائمة في سنغافورة وزوجها وابنهما البالغ من العمر عامين، فى وحدة سكنية حول مارين باريد، ثم شرعت صاحبة العمل في تركيب كاميرات ذات دائرة تلفزيونية مغلقة (CCTV) تطل على مطبخها وخزانة ملابس غرفة النوم.

واكتشفت الأسرة التي كانت تعمل لديها المتهمة، حوادث السرقة بعد أن استخدمت نظام مراقبة بواسطة دائرة تلفزيونية مغلقة، بحسب تقرير محكمة ورد في صحيفة "توداى" السنغافورية، واعترفت الخادمة بباقي الجرائم الأخرى بعد أن تم تهديدها بطردها من العمل.

وظهر في كاميرات المراقبة الموضوعة فى المنزل، المتهمة كانت تقوم بالبصق في إبريق ماء الشرب، قبل أن تشرب الأسرة منه، وفي سياق القضية، قال فريق الدفاع عن المتهمة إنها تعرضت لسوء المعاملة، التي تضمنت مصادرة هاتفها وسوء إطعامهما، بالإضافة إلى تأخر رب العمل في سداد شهرين من أجرها.