فننزويلا تزيل 6 أصفار للمرة الثالثة من عملتها وتطلق "البوليفار الرقمى"

فاطمة شوقى

قررت الحكومة الفنزويلية إزالة 6 أصفار من عملة البوليفار ،وذلك فى محاولة لإنقاذ العملة التى عانت من أحد أطول سلسلة التضخم المفرط فى التاريخ، مما يفسح البوليفار الرقمى ، وهو التحويل الثالث الذى يختبره الفنزويليين .

وأشارت صحيفة "لا ناثيون" الفنزويلية إلى أن الحكومة الفنزويلية ترى أنها الطريقة الوحيدة لتحسن الإقتصاد الذى أصبح يعتمد على الدولرة بشكل كامل ، بعد فقدان العملة الفنزويلية قيمتها،حيث أعلن البنك المركزي القول طباعة أوراق نقدية يبدأ تداولها اعتبارًا من اليوم الأول من أكتوبر ، مع تشجع الفنزويليين على استخدام نسخة رقمية من العملة لتبسيط التعاملات اليومية.

في واجهات المتاجر والمحلات التجارية ، يسود الدولار، و حوالي 70٪ من المعاملات في فنزويلا تتم بالفعل بالدولار، وعندما لا يكون الأمر كذلك ، يتم البحث عن بدائل أخرى، مثل البيزو الكولومبى ، الذى أصبح يستخدم فى بويرتو كونشا ، قرية صيد في ولاية زوليا ، على الحدود مع كولومبيا.

وقال تاجر في إشارة إلى البيزو الكولومبي: "إنه أكثر استقرارًا على الأقل"، وتضيف امرأة: "البوليفار لا يعطينا ما نريده ، والتعامل مع البيزو أصبح أسهل بكثير من البوليفار".

يتلاعب الفنزويليون بالعيش في ظل اقتصاد يعاني من الركود منذ ثماني سنوات والتضخم المفرط لمدة أربع سنوات. نظرًا لانهيار العملة الوطنية ، التي فقدت أكثر من 72٪ من قيمتها فقط حتى الآن هذا العام ، يبحث المواطنون عن قدر من اليقين الاقتصادي ، سواء كان مصدره الدولار أو البيزو الكولومبي.

وأقدمت الحكومة في السابق على تعديلات مماثلة للبوليفار، حيث حذفت ثمانية أصفار منذ 2008، دون أن تشمل قرار اليوم.

وفي حين أن البنك المركزي يصدر عملات مادية بما في ذلك أوراق نقدية جديدة بقيمة خمسة إلى 100 بوليفار، إلا أنه يحاول الاتجاه صوب اقتصاد رقمي بإدخال البوليفار الرقمي. وسوف تساوي أكبر عملة نقدية نحو 25 دولارًا بموجب معدل الصرف الرسمي الحالي.