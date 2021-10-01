شباب طور سيناء يتوج بطلا لدورى "مستقبل وطن" على مستوى جنوب سيناء

جنوب سيناء_ فايزة مرسال

انتهت أمانة جنوب سيناء بحزب مستقبل وطن من تصفيات دوري مستقبل وطن لكرة القدم بنسخته الثالثة "خلي موهبتك تتكلم" بفوز فرق شباب طور سيناء بالمركز الأول على مستوى المحافظة، وذلك في حفل ختامي للبطولة على ملعب "نادي شرم الشيخ الرياضي" وسط أجواء احتفالية رائعة.

وتوج فريق الشباب ممثل مدينة طور سيناء بالمركز الأول بعد صعوده عن مجموع فرق خليج السويس المجموعة الثانية خلال تصفيات فرق محافظة جنوب سيناء بدوري مستقبل وطن لكرة القدم في نسخته الثالثة " خلي موهبتك تتكلم ، كما فاز بالمركز الثاني فريق منتخب كاترين ممثل مدينة سانت كاترين ، بعد صعوده عن المجموعة الأول عن مجموعة فرق خليج العقبة، بينما جاء بالمركز الثالث فريق دولفين شرم الشيخ وشارك في تصفيات محافظة جنوب سيناء النهائية ، 9 فرق ممثلة عن 9 مدن فيما تم تصعيد فريق الشباب ممثل طور سيناء الفائز بالبطولة لتمثيل محافظة جنوب سيناء في تصفيات الفرق الفائزة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية في دوري مستقبل وطن.

حضر حفل الختام اللواء محمود عيسى مفوض الوزير المحافظ اللواء خالد فودة للمشروعات و النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ أمين الحزب بالمحافظة و الأستاذ ياسر عرفات أمين التنظيم و الدكتور تامر كمال أمين العضوية و الدكتور محمد الحمامصي أمين المهنيين و مرفت عنبر أمين التعليم والبحث العلمي ومحمد وحيد أمين قطاع الأعمال ولفيف من قيادات الحزب بالمحافظة والمدن.

وبعد انتهاء اللقاء تم تكريم أعضاء اللجنة المنظمة للبطولة محمد جبر مسؤول البطولة ومحمد الديناري أمين الإعلام بالمحافظة و جبريل فتيح عضو اللجنة المنظمة أمين الشباب وأحمد عياد مساعد مسؤول البطولة.

كما تم توزيع الجوائز المادية على الفرق الثالثة الأولي و الميداليات و شهادات التقدير للحكام و الفرق المشاركة و أعضاء لجنة التنظيم بمدينة شرم الشيخ الدكتور عماد عطية و عمرو عفيفي و تم تكريم عددًا من قيادات الحزب بالمحافظة و أمناء الحزب و أمناء التنظيم بالمدن علي المشاركة المشرفة للمدن خلال فعاليات البطولة.