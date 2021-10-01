اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:49 م
أكرم القصاص
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روسيا تحبط عملا إرهابيا شمال القوقاز وتعتقل داعشيا

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 12:03 م
روسيا تحبط عملا إرهابيا شمال القوقاز وتعتقل داعشيا الشرطة الروسية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى بأنه أحبط عملا إرهابيا فى جمهورية قراتشاى – تشركيسيا الروسية،  كان يحضر له وأحد من سكان جمهورية قبردين بلقار بأمر من تنظيم داعش، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال المركز الاعلامى للجهاز  "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي بمدينة تشيركيسك بجمهورية قراتشاي- تشركيسيا شمال القوقاز، عملا إرهابيا موجها ضد رجال الأمن. وتم احتجاز أحد الساكنين بجمهورية قبردين بلقار، من مواليد عام 2001 ، كان يقوم بإعداده بأمر من مقاتلي تنظيم داعش.

وأضاف أنه تمت أثناء العملية الخاصة مصادرة مكونات وأدوات لإنتاج عبوة ناسفة يدوية الصنع، كما تم العثور في الهاتف المحمول للمحتجز على مراسلاته مع أعضاء الجماعات الإرهابية والتي تؤكد نواياه الإجرامية.

وتابع: "أثناء أعمال التحقيق اعترف المحتجز بذنبه".

ويتهم المحتجز بـ "التحضير لتنفيذ عمل إرهابي" و"المشاركة في نشاط منظمة إرهابية


روسيا

القوقاز

عمل ارهابى

الامن الفيدرالى الروسى

اخبار روسيا

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