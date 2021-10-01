روسيا تحبط عملا إرهابيا شمال القوقاز وتعتقل داعشيا

وكالات الأنباء

أعلن جهاز الأمن الفدرالى الروسى بأنه أحبط عملا إرهابيا فى جمهورية قراتشاى – تشركيسيا الروسية، كان يحضر له وأحد من سكان جمهورية قبردين بلقار بأمر من تنظيم داعش، حسبما نقلت "روسيا اليوم".

وقال المركز الاعلامى للجهاز "أحبط جهاز الأمن الفدرالي الروسي بمدينة تشيركيسك بجمهورية قراتشاي- تشركيسيا شمال القوقاز، عملا إرهابيا موجها ضد رجال الأمن. وتم احتجاز أحد الساكنين بجمهورية قبردين بلقار، من مواليد عام 2001 ، كان يقوم بإعداده بأمر من مقاتلي تنظيم داعش.

وأضاف أنه تمت أثناء العملية الخاصة مصادرة مكونات وأدوات لإنتاج عبوة ناسفة يدوية الصنع، كما تم العثور في الهاتف المحمول للمحتجز على مراسلاته مع أعضاء الجماعات الإرهابية والتي تؤكد نواياه الإجرامية.

وتابع: "أثناء أعمال التحقيق اعترف المحتجز بذنبه".

ويتهم المحتجز بـ "التحضير لتنفيذ عمل إرهابي" و"المشاركة في نشاط منظمة إرهابية