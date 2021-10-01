تنفيذ 17 قرار إزالة على مساحة 588 مترا شرق مصرف بحر البقر جنوب بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، عن استمرار تنفيذ الحملات المكبرة لإزالة التعديات على الترع والمصارف، حيث تم تنفيذ قرار إزالة لعدد 17 حالة تعد على مصرف بحر البقر فى منطقة حوض الحجايزة بإجمالى مساحة 588 شرق المصرف.

جاء ذلك فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالإزالة الفورية لكافة التعديات على المصارف المائية والأراضى الزراعية، والتنسيق بين المحافظين والداخلية لسرعة الانتهاء من التعديات خلال 6 أشهر، وذلك لمنع إهدار الموادر المائية والحفاظ على المشروعات القومية للدولة .

وأكد "محافظ بورسعيد"، أنه سيتم إزالة كافة التعديات على المصارف والترع والاراضى الزراعية بمحافظة بورسعيد فى أقرب وقت تنفيذا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية، لافتا إلى أنه لن يسمح بعودة التعديات مرة أخرى وسيتم توقيع العقوبات على المخالفين .



جانب من إزالة تعديات مصرف بحر البقر



حملة إزالة التعديات بالجنوب