تقع على مساحة 570 فدانا.. أهم المعلومات عن المنطقة الصناعية فى قنا

قنا صابر سعيد

المنطقة الصناعية بمدينة قفط جنوب محافظة قنا، من المناطق الهامة التي تحتوي علي العديد من الاستثمارات والتي تقع علي طريق قفط _ القصير عند الكيلو 7 وتبعد عن مدينة قنا 27 كيلو متر ومطار الأقصر 45كيلو متر ومدينة سفاجا 240 كيلو متر.



ينشر اليوم السابع أهم المعلومات عن المنطقة الصناعة.. 1. يعتبر طريـق "قفط_القصير" أحد المحاور الهامة في الاستثمار بمحافظة قنا والذي يبدأ من طريق مصر أسوان متجها إلى القصير بطول 180 كيلو متر ثم ميناء سفاجا بطول 60كيلو متر وهناك تقع المنطقة.

2. تتميز المنطقة بالتخطيط العمراني الجيد الذي يحقق مايلى، شوارع مستقيمة عريضة تحقق سيولة المرور ومكتملة الرصف، مواقع متميزة للصناعات المختلفة طبقا للتقييم البيئي، توفر المساحات المختلفة لكل نوع من الصناعات، تميز المنطقة بوجود مواقف للسيارات والطرق المختلفة.

3. مساحة المنطقة الصناعية بقفط 570 فدان مقسمه إلى ثلاث مراحل، المرحلة الأولى : (177فدان ) وهى المرحلة التي تبدأ من جهة فقط_القصير بعرض 565 م مواز للطريــق الصحـراوي قفط _القصير وبطول 1060م على يمين الطريق جهة الجنوب، والمرحلة الثانية 177 فدان، تقع في مواجهة المرحلتين الأولى والثانية من جهة الشمال وعلى مساحة 216فدان وهى أول منطقة حرة عامة بصعيد مصر.

4. يوجد بالمنطقة الصناعية سنترال سعة 2000 خط ويتم تركيب أي عدد من التليفونات للمستثمر بمجرد استلام الأرض .

5. يتم تغذية المنطقة الصناعيـة من محطة مياه قفط الجديدة بعدد 3 آبار بطاقـة 7000 م3/ يوم، وتم إنشاء خط مياه عذبه من ترعة الكلابية للمنطقة الصناعية بتصرف 8000 م3/ يوم وكذلك محطة ترشيح لهذه المياه ضمانا لوصول المياه العذبة للمستثمرين.

6. تتوفر بها بنية أساسية مثل "الكهرباء ـ مياه ـ طرق ـ صرف صحى ـ تليفونات".

7. موقعها متميز في منطقة المثلث الذهب

8. تقترب المنطقة ن مناطق المـوارد التعدينيـة مثـل "الجرانيـت – سربنتين – الرخام الأخضـر -البريشيا الخضراء – الفوسفات" مما يحفز على إقامة المشروعات بالمنطقة.