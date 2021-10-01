تطورات جيدة فى اتهام ربة منزل بقتل صاحب محل حرقا فى الهرم

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشريح جثة صاحب محل لقى مصرعه حرقًا على يد ربة منزل فى الهرم، ودفنه عقب الانتهاء من التشريح، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وأمرت جهات التحقيق بعرض المتهمة على مستشفى نفسي، لتوقيع الكشف الطبى عليها وبيان مدى مسئوليتها عن تصرفاتها من عدمه.

وكانت ربة منزل النار قد أشعلت النار بجسد صاحب محل، ما أسفر عن مصرعه بمنطقة الهرم، فى الجيزة، وأشارت التحريات الأولية إلى أن أنها تعانى من مرض نفسى، وتم ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وتلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد نقل صاحب محل إلى المستشفى مصابا بحروق بأنحاء جسده، وفارق الحياة متأثرا بالإصابات التى لحقت به.

بإجراء التحريات تبين أن ربة منزل تعاني من مرض نفسي، وراء سكب كمية من البنزين على جسد المجني عليه، وإشعال النار به، وتمكن رجال المباحث من ضبطها، وتحرر محضر بالواقعة، وجاري تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وأخطرت النيابة للتحقيق.