اليوم السابع
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تحرير 521 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 08:56 م
تحرير 521 مخالفة مرورية متنوعة خلال حملة مكبرة بأسوان حملات مرورية - أرشيفية
أسوان - عبد الله صلاح

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تمكنت مباحث المرور بأسوان، اليوم، الجمعة، من تحرير 521 مخالفة مرورية متنوعة، خلال حملة بتوجيهات من اللواء هشام سليم، مدير أمن أسوان، وتحت إشراف العميد محمد زردق، رئيس مباحث المرور.

وأسفرت نتائج الحملة المرورية، عن ضبط تروسيكل و3 توك توك بدون ترخيص، والتصالح الفورى فى 97 مخالفة، وتحرير 120 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص 49 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير 84 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتحرير 123 مخالفة متنوعة، وتحرير 43 حالة مسببات الحوادث.

وفى مجال القيادة تحت تأثير المواد المخدرة، تم فحص 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان، دائرة مركز شرطة أسوان، وأسفر الفحص عن ضبط حالة إيجابية لتعاطى المخدرات.

وتركت نتائج الحملة أثر طيب وملموس لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة فى جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.


مديرية امن اسوان

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