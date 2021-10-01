بلومبرج: تطوير علاج مضاد لكورونا على شكل حبوب يقلل خطر دخول المستشفى للنصف

كتبت هند عادل

أعلنت إحدى شركات الأدوية الكبرى الأمريكية أنها ستسعى للحصول على ترخيص لأول علاج على شكل حبوب مضاد للفيروسات لعلاج فيروس كورونا، بعد أن ظهر عقارها المعروف باسم مولنوبيرافير، في تجربة إكلينيكية لتقليل خطر دخول المستشفى أو الوفاة إلى النصف عند إعطائه للأشخاص المعرضين لخطر كبير في وقت مبكر من التهاباتهم.

ووفقا لتقرير لوكالة "بلومبرج" يمكن أن يصبح العلاج هو الأول في موجة من منتجات الحبوب المضادة للفيروسات، والتي يقول الخبراء إنها يمكن أن تقدم أداة جديدة قوية في الجهود المبذولة ضد الوباء، حيث يمكن أن تصل إلى عدد أكبر من الأشخاص من علاجات الأجسام المضادة التي يتم استخدامها على نطاق واسع في الولايات المتحدة.



علاج لكورونا

قال الدكتور روبرت شيفر، أخصائي الأمراض المعدية والخبير في العلاج المضاد للفيروسات في جامعة ستانفورد: "أعتقد أن ذلك سيُترجم إلى عدة آلاف من الأرواح التي يتم إنقاذها في جميع أنحاء العالم، حيث يوجد وصول أقل إلى الأجسام المضادة وحيدة النسيلة".

من المتوقع أن تظهر نتائج دراسة المرحلة المتأخرة من حبتين أخريين من الأقراص المضادة للفيروسات، إحداهما طورته شركة فايزر خلال الأشهر القليلة المقبلة، ومن المقرر أن يتم تناول العقار الجديد المصمم لمنع تكاثر فيروس كورونا بأربع كبسولات مرتين في اليوم لمدة خمسة أيام.

وقالت أنجيلا راسموسن، عالمة الفيروسات وعالمة الأبحاث في منظمة اللقاحات والأمراض المعدية بجامعة ساسكاتشوان، إن الحبوب المضادة للفيروسات يمكن أن يكون لها تأثير أكبر من خلال الوصول إلى المزيد من الناس.

وقالت: "إذا استمر ذلك على مستوى السكان، فسيتم ترجمة ذلك إلى عدد أكبر من الأرواح التي يُحتمل إنقاذها باستخدام هذا الدواء، بشكل موضوعي"، مضيفة أنه ربما لا تقوم بنفس الأرقام مثل أحادي النسيلة الأجسام المضادة ، لكنها ستظل ضخمة ".

قد تتم الموافقة عليه مبدئيًا لمجموعة محدودة من المرضى المؤهلين لتلقي علاجات الأجسام المضادة أحادية النسيلة ربما كبار السن وذوي الحالات الطبية التي تعرضهم لخطر كبير لنتائج سيئة من فيروس كورونا، لكن الخبراء قالوا إنهم توقعوا أن العقار قد يستخدم في النهاية على نطاق أوسع، في كثير من الأشخاص الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس.

إذا تم الترخيص ، فسيكون هذا العقار هو العلاج الثاني المضاد للفيروسات لـمواجهه كورونا على شكل حبوب بخلاف دواء ريمديسفير الذى يأخذ عن طريق الحقن الوريدى.