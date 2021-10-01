بدء الغلق الكلى لطريق الواحات فى الاتجاه القادم من الفيوم لمدة 30 يومًا

كتب محمود عبد الراضي

تزامناً مع تنفيذ أعمال إنشائية خاصة بإنشاء كوبرى سيارات بتقاطع طريق الواحات مع مشروع الإسكان الإجتماعى والمنطقة الصناعية بمدينة 6 أكتوبر الجديدة وكذا رفع كفاءة وتطوير طريق الواحات فى الإتجاه القادم من طريق الفيوم لمدينة الواحات، ما يستلزم غلق كلى لطريق الواحات بالمنطقة المشار إليها وذلك لمدة 30 يومًا إبتداء من الساعة 12 صباحًا يوم الجمعة الموافق 1/10/2021 حتى يوم الأحد الموافق 31/10/2021 على أن تكون الأعمال على مدار اليوم.

ومن المقرر أن يتم تحويل الحركة المرورية للقادم من ميدان المصانع وكوبرى السيارات الكائن أعلى ميدان الواحات إتجاه مدينة الواحات بالسير يميناً إتجاه طريق الخدمة بطريق الواحات عقب استحداث مخرج من الطريق السريع إتجاه الطريق البطىء قبل منطقة الأعمال والغلق الكلى.

إستكمال السير بالطريق البطىء ثم العودة مرة أخرى يساراً إتجاه طريق الواحات السريع عن طريق مخرج من الطريق البطىء بإتجاه الطريق السريع وإستكمال السير إتجاه مدينة الواحات.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.