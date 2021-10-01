القبض على شخص اختلس 20 طن أسمدة فى سوهاج

كتب محمود عبد الراضي

واصلت أجهزة الأمن مكافحة جرائم الإختلاس والإستيلاء على المال العام، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة ..بقيام (موظف بإحدى الجهات التابعة لمديرية الزراعة بسوهاج) .. بإختلاس كميات كبيرة من الأسمدة عهدته والإستيلاء على قيمتها لنفسه.

بإجراء التحريات تم التأكد من صحة الواقعة وبالفحص تبين قيام المشكو فى حقه..بإستغلال موقعه الوظيفى أثناء فترة عمله بالجهة المشار إليها كونه المنوط به الإشراف على بيع الأسمدة المدعمة للمزارعين وتوريد قيمتها بحساب الجمعية التابعة لجهة عمله بالبنك الزراعى.. وقام بتحصيل مبالغ مالية قيمة بيع كمية من الأسمدة المدعمة لعدد من المزارعين من خلال إستخدام الكروت الزراعية الذكية الخاصة بهم وسحب مبالغ مالية قيمة تلك الأسمدة من ماكينة الصراف الآلى وإختلاسها لنفسه وعدم توريدها بحساب الجمعية بالبنك وكذا قيامه بإختلاس كميات الأسمدة المباعة التى وزنت (20) طن لنفسه وعدم تسليمها للمزارعين.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه.. وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

وفي سياق متصل، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج).. بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج وإعادة بيعها مرة أخرى بالمخالفة لأحكام القانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه حال قيامه بالتعامل فى النقـــد الأجنبى خـــارج المصــارف المعتمدة.. وبحوزته مبالغ مالية (محلية وأجنبية)، بمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزته حصيلة نشاطه المؤثم.