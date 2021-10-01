اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:13 م
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الفرق الصحية بالشرقية تطهر وتعقم دور العبادة والأماكن الحيوية.. صور

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 04:30 م
الفرق الصحية بالشرقية تطهر وتعقم دور العبادة والأماكن الحيوية.. صور تطهير
الشرقية - إيمان مهنى

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بذلت فرق إدارة مكافحة ناقلات الأمراض بمديرية الصحة بالشرقية والفرق التابعة للإدارات الصحية، جهود مكثفة فى أعمال التطهير والتعقيم بدور العبادة، وجميع المنشآت الصحية، وغيرها من المنشآت الأخري، ومواقف السيارات، وأماكن التجمعات، وماكينات الصرافة، وحلقة السمك، ودورات المياه العمومية، وتم تطهير جميع الأسطح، والمكاتب الإدارية، بالمنشآت الصحية، وغيرها، والرش بالكلور بالنسب المحددة طبقاً لتعليمات وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية.

وفى سياق متصل قامت الإدارة العامة لمكافحة الأمراض المتوطنة بالمديرية، بتكثيف برنامج المقاومة، لمكافحة يرقات الذباب والذباب البالغ على تجمعات القمامة بأجهزة الضباب، ومواتير الرش الأرضية، والرشاشات الظهرية لمكافحة الحشرات الزاحفة بدورات المياه، ومقالب القمامة العمومية، وتجمعاتها، والقيام بأعمال الترصد الحشرى لليرقات بالتجمعات المائية، والإلتزام بالتعليمات فى المقاومة الصباحية والمسائية فى جميع مراكز ومدن المحافظة.

وأوضح وكيل الوزارة بأن هذه الإجراءات الإحترازية تأتى ضمن خطة الدولة الوقائية فى ظل الظروف الراهنة، لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، لتجنب إنتشار العدوى، مقدماً الشكر لجميع فرق العمل المشاركة على المجهود المبذول، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين .

 

تطهير الترع
تطهير الترع

 

تطهير
تطهير

 

تعقيم مسجد
تعقيم مسجد

 


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