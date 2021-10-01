السكة الحديد: تعديل مواعيد بعض قطارات خط مرسى مطروح بدءًا من اليوم

كتب رضا حبيشى

قررت هيئة السكة الحديد تعديل مواعيد بعض القطارات العاملة على خط الإسكندرية ـ مرسى مطروح والعكس اعتبارا ابتداء من اليوم الجمعة، شاملة تعديل مواعيد قطارات 299 و657 و654 على خطوط مرسى مطروح / الإسكندرية ومرسى مطروح ـ الضبعة والإسكندرية ـ مرسى مطروح، لتصبح مواعيد قيامها 15.10 و13.20 و13.40 وتصل 21.05 و15.40 و20.05 على التوالى.

كما قررت تعديل تركيب عربات عدد آخر من القطارات، بحيث اعتبارا من غد السبت يتم تعديل تركيب قطار 957 سياحي القاهرة/ الزقازيق بعدد 3 عربات ثانيه مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر على أن يستمر تشغيله بجدوله الحالي.

وتقوم هيئة السكة الحديد ابتداء من بعد غد الأحد بتعديل تركيب قطار 944 سياحي الزقازيق/ القاهرة بعدد 3 عربات ثانية مكيفة وعدد 10 عربات تحيا مصر مع استمراره بجدوله الحالي.