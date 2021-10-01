الداخلية تداهم ورشتين لتصنيع الأسلحة غير المرخصة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط اثنين من العناصر الإجرامية بالمنوفية والمنيا لقيامهما بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ، لاسيما جرائم الإتجار فى الأسلحة والذخائر غير المرخصة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) وبالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن المنوفية نشاط (أحد العناصر الإجرامية) تخصص فى الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية بدون ترخيص داخل محل أدوات صيد خاص به والكائن بدائرة مركز شرطة (منوف) .

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته ( 19 طبنجة مُعدلة مختلفة الأحجام والأنواع – 9 طبنجات مُحدثة صوت مختلفة الأنواع – رشاش صوت – 2 طبنجة ضغط هواء – 2 بندقية ضغط هواء –كمية من الطلقات النارية وطلقات الصوت – كمية متنوعة من أجزاء الأسلحة – أدوات تصنيع وتعديل مُحدثات الصوت – 4 صاعق كهربائى – 12 قطعة سلاح أبيض متنوعة – نظارة ميدان – مبلغ مالى – هاتف محمول – 5724 قطعة ألعاب نارية) وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار وإدارة ورشة لتعديل وإصلاح الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف المحمول للإتصال بعملائه .

كما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعات (الأمن الوطنى– الأمن العام – الأمن المركزى) وبالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن المنيا قيام (أحد العناصر الإجرامية ، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوقرقاص بالمنيا) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (بندقية – فرد خرطوش – عدد من الطلقات نارية ) بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

وعلى جانب آخر، كشفت أجهزة الأمن ملابسات واقعة سرقة مبلغ مالى من مندوب شركة بالشرقية بالإكراه وضبط المتهمين، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة الزقازيق بمديرية أمن الشرقية من (بائع بشركة لتجارة المنظفات الصناعية ، كائن مقرها بدائرة المركز).. أنه عقب إستلامه مبلغ مالى (850 ألف جنيهاً) من مقر الشركة داخل حقيبة لتوريده إلى أحد البنوك وحال سيره بدراجته النارية بإحدى الطرق بدائرة المركز إعترضه (4 مجهولون يستقلون دراجتين ناريتين) وهددوه بأسلحة نارية وبيضاء وإستولوا منه على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية.. أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة وهم (7 أشخاص "لأربعة منهم معلومات جنائية") .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة وأضافوا بعلم أحد المتهمين بمواعيد توريد المبالغ النقدية للبنك لسابقة عمله بالشركة وفصله لسوء سلوكه ، فإتفق مع باقى المتهمين على إرتكاب الواقعة نظير إقتسام المبلغ المالى المستولى عليه والفرار بإستخدام إحدى السيارات .. وفى سبيل ذلك أعدوا (سلاح نارى ، 2 سلاح أبيض - دراجتين ناريتين "مُستأجرتان"- سيارة ربع نقل).. وبإرشادهم تم ضبط (جزء من المبلغ المالى- سلاح نارى وطلقة من ذات العيار - الدراجتين الناريتين- سلاح أبيض- السيارة).