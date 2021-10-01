التحقيقات: لص المساكن بالشروق نفذ 5 جرائم بأسلوب كسر الباب

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم بسرقة صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم عن طريق كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى، وهاتف محمول من داخلها، اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقر بارتكاب عدد (5) حوادث بذات الأسلوب.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال فحص كاميرات المراقبة بالمنطقة محل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة القسم "له معلومات جنائية").

وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله سئ النية عامل، مقيم بمحافظة الجيزة ، كما ضُبط بحوزة الأخير (جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب"، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولين المصدر") أقر بأنهم متحصلات وقائع سرقة أخرى تحصل عليهم من المتهم المضبوط.

كما تم بإرشاد المتهم ضبط (الهاتف المحمول المستولى عليه من الواقعة الأولى، عدد من الهواتف المحمولة "مجهولين المصدر") بمسكنه، وأقر بإنفاقه المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، وإتهموه بالسرقة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.