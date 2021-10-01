البعثة الأممية تعلن مشاركتها فى الاجتماع الليبى التشاورى فى الرباط

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أكدت البعثة الأممية للدعم فى ليبيا ان فريقا فنيا تابعا للبعثة يشارك فى اجتماع بين وفدى مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة فى الرباط بالمغرب والذى يتيح فرصة لمزيد من التشاور حول الإطار القانونى للانتخابات.

وأوضحت البعثة فى بيان أوردته وكالة الأنباء الليبية، اليوم الجمعة، أن فريقها الفنى سيقدم الدعم الفنى والمشورة بالاستناد إلى مبادئ الأمم المتحدة وبما يتماشى مع ولاية البعثة لدعم إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية فى 24 ديسمبر 2021 على النحو المنصوص عليه فى قرار مجلس الأمن رقم 2570 لسنة 2021 وخارطة الطريق التى أقرها ملتقى الحوار السياسى الليبي.

وحثت بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، الوافدين على اغتنام هذه الفرصة والاضطلاع بمسؤولياتهما التاريخية والمضى فى استكمال الإطار التشريعى للانتخابات.