وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن "الفتاة في يوم اختفائها بعثت رسالة إلى والدتها تفيد بأنها في سيارة مع شخص مجهول في منطقة شارع بليخانوف في بلدة بور"، مضيفة أن "والدة الفتاة اتصلت بأحد أصدقاء ابنتها في اليوم ذاته لطلب المساعدة".



وتشير المعلومات الأولية إلى أن كاثرين دخلت روسيا في 19 سبتمبر 2019، وتدرس في جامعة مدينة نيجني نوفغورود، وعاشت في بلدة بور في الفترة من يونيو 2020 وحتى اختفائها.



ويبحث 150 شخصا من رجال الأمن والطوارئ والشرطة والمتطوعين عن الفتاة المفقودة، في غابة قرب قرية ليندو بوستين، حيث جرى رصد هاتف كاثرين من خلال تحديد الموقع الجغرافي.