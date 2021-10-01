إعدام 18 طن مكملات غذائية و1800 كجم جبنة منتهية الصلاحية بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين و مديرية التموين إعدام الاحراز و المضبوطات من السلع الغذائية حيث تم إعدام 34000 عبوة شوفان مكملات غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى 18 طن و 1800 كجم جبنة، 8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.