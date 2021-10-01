اليوم السابع
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الجمعة، 01 أكتوبر 2021 05:13 م
أكرم القصاص
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إعدام 18 طن مكملات غذائية و1800 كجم جبنة منتهية الصلاحية بالبحيرة

الجمعة، 01 أكتوبر 2021 03:56 م
إعدام 18 طن مكملات غذائية و1800 كجم جبنة منتهية الصلاحية بالبحيرة إعدام أغذية
البحيرة - ناصر جودة

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وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق  والمحال التجارية والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين .

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس مجدى الخضر بالتنسيق مع مباحث التموين و مديرية التموين إعدام الاحراز و المضبوطات من السلع الغذائية حيث تم إعدام 34000 عبوة شوفان مكملات غذائية منتهية الصلاحية بإجمالى 18 طن و 1800 كجم جبنة، 8000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية.

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المحال التجارية

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