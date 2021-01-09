اليوم السابع
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وكيل صحة المنوفية يراقب منظومة الأكسجين بمستشفى الشهداء المركزى

السبت، 09 يناير 2021 01:22 ص
وكيل صحة المنوفية يراقب منظومة الأكسجين بمستشفى الشهداء المركزى جولة وكيل الصحة
المنوفية - محمد فتحى

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أجرى الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، جولة مفاجئة مستشفى الشهداء المركزى والهدف من الزيارة مراقبة منظومة الأكسجين ودخول وخروج الأسطوانات عن طريق الشركات المعنية بذلك ومراجعة جميع الدفاتر الخاصة فى إحكام السيطرة على أنابيب الأكسجين الخارج و الداخل .

 

وقام أثناء الزيارة وكيل الوزارة بالمرور على قسم العزل والاطمئنان على صحة مرضى فيروس كورونا والتأكد من تقديم الخدمات الصحية لهم وتلبية احتياجاتهم من أدوية ومستلزمات طبية ومدى رضائهم عن أداء الخدمات .

 

كما تم المرور على أقسام المستشفى والاستقبال والطوارئ والتأكد من تواجد جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى وحسن سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية وتطبيق المستشفى الإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا للحفاظ على سلامة المرضى والعمل على تذليل الصعوبات أمام المواطنين.

جانب من جولة وكيل الصحة
جانب من جولة وكيل الصحة

 

وكيل الصحة بالمستشفى
وكيل الصحة بالمستشفى

 

وكيل صحة المنوفية يزور مرضى كورونا
وكيل صحة المنوفية يزور مرضى كورونا

 


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محافظة المنوفية

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