اليوم السابع
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وزيرة العمل النمساوية تتقدم باستقالتها على خلفية فضيحة تزوير شهاداتها العلمية

السبت، 09 يناير 2021 11:00 م
وزيرة العمل النمساوية تتقدم باستقالتها على خلفية فضيحة تزوير شهاداتها العلمية كريستين أشباخر وزيرة العمل والاسرة والشباب النمساوية
فيينا /أ ش أ/

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تقدمت كريستين أشباخر وزيرة العمل والاسرة والشباب النمساوية باستقالتها اليوم من منصبها، على خلفية الكشف عن فضيحة تورطها فى تزوير شهاداتها العلمية .

وقالت أشباخر - فى بيان أصدرته، مساء اليوم السبت - إنها تقاعدت بعد أن أدت دورها فى الحكومة، كوزيرة للعمل والأسرة والشباب، تأتى الاستقالة بعد عام تقريبًا من تنصيبها وزيرة فى 7 يناير من العام الماضي.

وقالت مصادر فى المستشارية النمساوية اليوم أن أحزاب المعارضة ألحت على الحكومة بضرورة سرعة استبعاد وزيرة العمل .

وأشارت المصادر الى أن صحيفة نمساوية كشفت عن تزوير تم فى الشهادة العلمية للوزيرة إضافة إلى اقتباسات خاطئة ومعرفة غير كافية باللغة الألمانية إلى جانب السرقات الأدبية .

وأوضحت المصادر أن الوزيرة تنتمى إلى حزب الشعب المحافظ، الذى يقود الائتلاف الحكومي، وأنه يتعين حاليا على المستشار سيباستيان كورتس إيجاد بديل سريع للوزيرة، لافتة إلى صعوبة اختيار وزير جديد بسبب التحديات التى تواجه الوزارة فى ظل ارتفاع قياسى لمستوى البطالة.

 


وزيرة العمل النمساوية

النمسا

أخبار النمسا

تزوير شهاداتها العلمية

المستشارية النمساوية

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