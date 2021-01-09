اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 07:17 م
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نقل جنود فرنسيين إلى باريس لعلاجهم من إصابات في هجوم انتحاري بمالي

السبت، 09 يناير 2021 06:47 م
نقل جنود فرنسيين إلى باريس لعلاجهم من إصابات في هجوم انتحاري بمالي الجيش الفرنسي - أرشيفية
وكالة الأنباء الإسبانية

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أصيب ستة جنود فرنسيين في مالي في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة، لكن حياتهم ليست معرضة للخطر، وفقا لما قاله رئيس أركان الجيش لوكالة (إفي) السبت.

وقع الهجوم صباح الجمعة في منطقة ريفية في جنوب مالي عندما كانت سيارة متجهة نحو مجموعة من العسكريين الفرنسيين والماليين كانوا يقومون بعملية مشتركة في بلدة ايسي على بعد 50 كلم من مدينة هومبوري.

ولدى اكتشاف الأمر قامت مدرعة فرنسية باعتراضها وفجر قائد السيارة حينها العبوة الناسفة.

ونقل المصابون الستة على متن مروحية إلى مستشفى عسكري ونقل اثنان منهم جوا إلى فرنسا.

وقتل خمسة عسكريين فرنسيين الأسبوع الماضي في مالي في هجومين منفصلين بعبوتين ناسفتين انفجرتا لدى عبور سياراتهم.

وتنشر فرنسا اكثر من خمسة ألاف جندي في منطقة الساحل الأفريقي لمكافحة الجماعات الجهادية في عملية "برخان" بجانب سلطات مالي وتشاد والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا


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فرنسا

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