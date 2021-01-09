مسح وتمهيد شارع المجيدى بالجليدر ورفع المخلفات والأتربة بالمنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى حملة النظافة المكبرة والتى ستهدف شوارع مدينة ملوى، وذلك بالتنسيق مع أجهزته التنفيذية برئاسة محمد عبدالغنى نائب رئيس مدينة ملوى، بحى غرب المدينة عبدالحكيم عبدالنعيم مدير المخلفات الصلبة وقسم النظافة وبمعدات الحملة الميكانيكية.

و تمكنت الحملة من مسح وتمهيد شارع "المجيدى" بالجليدر ورفع المخلفات الصلبة والأتربة على جانبى الطريق ورش الشارع وتسوية وتمهيد مداخل الشوارع الجانبية.

وعلى جانب آخر، تابع خالد عبد الرؤوف رئيس مركز ومدينة مطاى حملات النظافة اليومية بالقرى والمدينة حيث قام حى شمال المدينه اليوم برفع وتجميع القمامه من أماكن تجميعها وتم رفع تجمعات القمامه أيضا بحى غرب المدينه وقامت إدارة حى جنوب وشرق المدينة بأعمال النظافة اليومية ورفع نقاط التجميع الى المقلب الوسيط.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار حملات النظافة التى تستهدف القرى والمدن ورفع القمامة من أماكن تجميعها حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وتستمر أحياء المدينة الأربع فى رفع وإزالة تراكمات القمامة من مواقع تجميعها اليوم ورفعها إلى الظهير الصحراوى الشرقي.

كما تابع رئيس المركز أعمال النظافة اليوميه قرية ابوان وباقى الوحدات القروية مؤكدا على سرعة رفع المخلفات وتجميعها حفاظا على الصحة العامة .