محافظ شمال سيناء يكرم الفائزين فى مسابقة "الست دى أمى"

شمال سيناء – محمد حسين

كرم عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء اليوم السبت الفائزين فى مسابقة: "الست دى أمى" التى نظمتها إدارة التربية الخاصة فى مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء لطلاب مدارس التربية الخاصة ، وبحسب بيان صحفى صادرعن المحافظة ، أكد عبد الفضيل شوشه ، إن المحافظة مهتمة بتكريم أى فرد يؤدى دوره فى الحياة وفى خدمة المجتمع، مشيرا الى أن أى أم لديها أحد من ذوى الاحتياجات الخاصة تقوم بأضعاف ما يقوم به أى فرد آخر لبذلها جهودا كبيرة فى رعايته، مقدما الشكر لكل أم ترعى ذوى الاحتياجات الخاصة، وكذا شكر ادارة التربية الخاصة لاقامتها هذه المسابقة ( الست دى أمى ) لأمهات الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة .

وأضاف المحافظ ، أنه يتم أيضا تكريم العاملين المتميزين فى مديرية التموين والتعاون الاستهلاكى الذين يقومون بدورهم فى قضامتهمتة ء حوائج الناس وتوفير احتياجاتهم، وأنه فى ذلك تكريم لقيمة العمل ولكل من يؤدى دوره فى خدمة المواطنين .

وقالت الدكتورة عزة كمال ، مدير ادارة التربية الخاصة فى مديرية التربية والتعليم أنه تم تكريم الفائزين فى المسابقة وعددهم 11 من ذوى الاحتياجات الخاصة وأمهاتهن من الفائزين فى المسابقة التى تقدم لها 23 طالبا من ذوى الاحتياجات الخاصة بقصص عن أمهاتهم اللاتى يستحقون الفوز فى المسابقة، والفائزين هم كل من : عائشة محمد عثمان، هويدا حمدى جبر، فاطمة محمد موسى، تمام كامل، ماجدة محمد عباس ( وفاز كل منهم بشهادة تقدير ومبلغ 600 جنيها )، هدى حسين، صفاء حمدى، ميرفت صالح، ليلى مصطفى، نادية محمد بدوى، وحلمية منير ( وفاز كل منهم بشهادة تقدير ومصحف شريف .

وأشارت عزة كمال ، الى أنه تم الاعلان عن المسابقة واختيار أصحاب القصص الفائزة عن طريق لجنة برئاسة وكيل الوزارة وفريق ادارة التربية الخاصة وبعضوية كل من : مدير إدارة التربية الخاصة، موجهى الإعاقة، منسق الأنشطة بالتربية الخاصة، وموجه عام التربية الاجتماعية بمديرية التربية والتعليم، وذلك بعد المقابلة الشخصية للمتقدمين والوقوف على مدى استيفاء شروط المسابقة، وأن المسابقة تستهدف تعظيم دور الأم لرعاية أبنائها ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين، واعتراف الابن المعاق بدورها فى رعايته ودعمه وتشجيعه على مواصلة الحياة، وكان من شروط المسابقة : أن تكون الأم لديها أكثر من طالب معاق ومسجل فى مدارس التربية الخاصة، أن تكون الأم فوق سن الأربعين وأن تكون على قدر من المعرفة وعلى دراية بالأحداث الجارية وتتقبل الإعاقة، أن يكون لها دورا بارزا فى إعالة ورعاية أبنائها .. على أن يرفق بالطلب بحث حالة من المدرسة معتمد ويدعم موقف الأسرة، ويفضل الأم التى تشجع أبنائها على التعليم والاشتراك فى المسابقات والأنشطة التربوية .

وأضافت أمانى رسلان ، مدير ادارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء أنه تم تكريم عدد 7 من العاملين المتميزين من ادارة الرقابة التموينية ومديرية التموين والتعاون الاستهلاكى، وذلك نتيجة لتميزهم فى العمل وجهودهم فى توفير احتياجات المواطنين من مختلف السلع ومراقبة توزيعها وبيعها بأسعار مناسبة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومنع احتكار السلع .

وفى نهاية الاحتفال، تم تكريم كل من : الدكتورة عزة كمال مدير ادارة التربية الخاصة فى مديرية التربية والتعليم، أمانى رسلان مدير ادارة التعاون الاستهلاكى بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء نظير جهودهم المتميزة وآداء العمل المنوط بهما بكل جدية واقتدار .