اليوم السابع
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محافظ الغربية يتابع رفع المخلفات وفض 3 أسواق بمدينة السنطة

السبت، 09 يناير 2021 04:49 م
محافظ الغربية يتابع رفع المخلفات وفض 3 أسواق بمدينة السنطة فض الأسواق
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية جهود رئاسة مركز ومدينة السنطة فى نظافة الطرق ورفع تراكمات الأتربة ورفع المخلفات اليومية، حيث قام المركز تحت إشراف اللواء أشرف بدران رئيس مركز ومدينة السنطة بشن حملة نظافة شملت كنس ونظافة "الطريق الرئيسى السنطة- طنطا- بشبراقاص ، طريق مسهلة- السنطة الداخلى الموازى لشريط السكة الحديد ، الطريق العام حتى مدخل كفر قرطام ، كوبرى السحيتي، الطريق السريع بالسنطة ، طريق المعهد الدينى ، منطقة الرى ، منطقة السوق، منطقة الساعى".

و تم كنس ومسح وتطهير مبنى الوحدة المحلية بشبراقاص، كما قامت للوحدة المحلية بالجعفرية بأعمال الكنس والنظافة أمام مركز شباب تطاى وشوارع القرية، ومازال العمل مستمر فى باقى الوحدات المحلية.

وفى ذات السياق قام مركز ومدينة السنطة بفض السوق بقرية كفر كلا الباب ،سوق المواشى بقرية القرشية والسويقة بقرية تطاى وذلك فى إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد.

 

 


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