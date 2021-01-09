اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 03:39 ص
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قطع مياه الشرب عن مدينة مطوبس 11 ساعة لتطهير الخزانات

السبت، 09 يناير 2021 03:39 ص
قطع مياه الشرب عن مدينة مطوبس 11 ساعة لتطهير الخزانات انقطاع المياه - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قطع الخدمة عن مدينة مطوبس، اليوم السبت، من الساعة 1 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا من نفس اليوم، لتوقف محطة مياه مطوبس بسبب أعمال الغسيل وتطهير الخزانات الأرضية.

وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.


كفر الشيخ

قطع مياه الشرب

مياه الشرب

مطوبس

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