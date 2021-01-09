قطع مياه الشرب عن مدينة مطوبس 11 ساعة لتطهير الخزانات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قطع الخدمة عن مدينة مطوبس، اليوم السبت، من الساعة 1 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا من نفس اليوم، لتوقف محطة مياه مطوبس بسبب أعمال الغسيل وتطهير الخزانات الأرضية.
وأهابت الشركة، بأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما أعلنت الشركة، تدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفى حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.
قطع مياه الشرب عن مدينة مطوبس 11 ساعة لتطهير الخزاناتالسبت، 09 يناير 2021 03:39 ص
انقطاع المياه - أرشيفية
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ، قطع الخدمة عن مدينة مطوبس، اليوم السبت، من الساعة 1 صباحا حتى الساعة الـ12 ظهرا من نفس اليوم، لتوقف محطة مياه مطوبس بسبب أعمال الغسيل وتطهير الخزانات الأرضية.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
انقطاع المياه عن منطقة الزمالك بالكامل لمدة 4 ساعاتالإثنين، 04 يناير 2021 04:25 م
انقطاع مياه الشرب عن مدينة الرياض بكفر الشيخ و8 قرى تابعة اليومالثلاثاء، 05 يناير 2021 09:30 ص
إنقطاع مياه الشرب عن القبارى غرب الإسكندرية بسبب كسر فى خط رئيسىالثلاثاء، 05 يناير 2021 12:17 م
انقطاع المياه عن قرية الزوايدة بقنا لتطهير الخزانات الجمعة المقبلةالخميس، 07 يناير 2021 06:00 ص
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة