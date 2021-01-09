غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات من محال ومقاهى مخالفة بالإسكندرية

الإسكندرية- جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه استمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة مكبرة بنطاق حى غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهى بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة1 المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهى وتوفير صناديق القمامة.

وفى السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحى أن حملة اليوم بنطاق حى غرب أسفرت عن إغلاق 6منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل 29 ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة بأنه تم التحفظ على 23حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعى وتأمين بيئة العمل.