غلق 6 منشآت وتحصيل 29 ألف جنيه غرامات من محال ومقاهى مخالفة بالإسكندرية

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تكثيف الحملات اليومية على مستوى الأحياء، لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء، بشأن إلزام المحال والمواطنين باتباع الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت محافظة الإسكندرية فى بيان لها اليوم، إلى أنه استمرارا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ قاد اللواء خالد جمعة سكرتير عام مساعد لمحافظة الإسكندرية اليوم برفقة المهندسة سحر شعبان رئيس حى غرب حملة مكبرة بنطاق حى غرب، للتأكيد على أصحاب المحال والمقاهى والمطاعم بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية حفاظا على صحتهم وسلامة المواطنين المترددين عليهم، كما أكد السكرتير المساعد على ضرورة التزام المحال والمقاهى بالاشتراطات الصحية والبيئية وارتداء الكمامات واتاحة1 المعقمات والمطهرات للمترددين على المقاهى وتوفير صناديق القمامة.
وفى السياق ذاته؛ أشارت رئيس الحى أن حملة اليوم بنطاق حى غرب أسفرت عن إغلاق 6منشآت مخالفة للإجراءات الاحترازية وتحصيل 29 ألف جنية غرامات للمخالفين سواء لعدم الالتزام بارتداء الكمامة أو غرامات مخالفة الاشتراطات البيئية والصحية وعدم الإلتزام بضوابط النظافة العامة، لافتة بأنه تم التحفظ على 23حالة إشغال طريق معيقة لحركة المرور والمارة، وتحرير 9محاضر لعدم إلتزام المنشآت بالأمن الصناعى وتأمين بيئة العمل.
الحملات اليومية علي مستوي الأحياء (1)
الحملات اليومية علي مستوي الأحياء (2)
الحملات اليومية علي مستوي الأحياء (3)
الحملات اليومية علي مستوي الأحياء (4)
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