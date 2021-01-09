طائرات فرنسية تحلق فوق جمهورية أفريقيا الوسطى

(رويترز)

ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طائرات حربية فرنسية حلقت فوق جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم السبت للمرة الأولى منذ الانتخابات المتنازع على نتيجتها التي جرت الشهر الماضي.

وأوضح المكتب أن المهمة جرت بناء على طلب الرئيس فوستين تواديرا وبإذن من بعثة حفظ السلام الدولية في البلاد.

وأضاف المكتب أن الرئيس الفرنسي ندد بأعمال العنف الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع تواديرا وذلك في إشارة إلى أنشطة تمرد يقول تواديرا والأمم المتحدة إنها من تدبير الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي لإفشال الانتخابات.

وأُعلن تواديرا فائزا بانتخابات السابع والعشرين من ديسمبر الماضي بأكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى متفاديا الإعادة أمام 16 منافسا.