اليوم السابع
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طائرات فرنسية تحلق فوق جمهورية أفريقيا الوسطى

السبت، 09 يناير 2021 05:05 م
طائرات فرنسية تحلق فوق جمهورية أفريقيا الوسطى مقاتلات
(رويترز)

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 ذكر مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن طائرات حربية فرنسية حلقت فوق جمهورية أفريقيا الوسطى اليوم السبت للمرة الأولى منذ الانتخابات المتنازع على نتيجتها التي جرت الشهر الماضي.

وأوضح المكتب أن المهمة جرت بناء على طلب الرئيس فوستين تواديرا وبإذن من بعثة حفظ السلام الدولية في البلاد.

وأضاف المكتب أن الرئيس الفرنسي ندد بأعمال العنف الأخيرة خلال اتصال هاتفي مع تواديرا وذلك في إشارة إلى أنشطة تمرد يقول تواديرا والأمم المتحدة إنها من تدبير الرئيس السابق فرانسوا بوزيزي لإفشال الانتخابات.

وأُعلن تواديرا فائزا بانتخابات السابع والعشرين من ديسمبر الماضي بأكثر من 50 % من الأصوات في الجولة الأولى متفاديا الإعادة أمام 16 منافسا.

 

 

 


فرنسا

مقاتلات فرنسية

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ايمانويل ماكرون

أفريقيا الوسطى

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