ضبط 9 مخابز بلدية مخالفة بمركز أبو حمص فى البحيرة

البحيرة - فريق المحافظات

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، اليوم السبت، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز أبو حمص.

أسفرت الحملة عن ضبط 9 مخالفات تموينية بالمخابز منها 8 مخالفات نقص وزن يتراوح العجز ما بين 7جم و 14 جم فى متوسط وزن الرغيف الواحد، مخالفة توقف عن الإنتاج دون إذن مسبق أو عذر قهرى وتم تحرير تقرير إثبات حالة للمخابز بالمخالفات .

ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطرى، أمس الجمعة ، حملة تموينية متنوعة ضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية الغير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي شبراخيت ايتاي البارود.

أسفرت الحملة في مركز إتياي البارود عن تحرير 8 محاضر نقص وزن، محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، 3 محاضر عدم إمساك سجلات الزيارات.

وكما أسفرت الحملة في مركز شبراخيت عن تحرير 6 محاضر لأصحاب المخابز منهم 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام، 3 محاضر لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات.