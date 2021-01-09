شباب مدينة الفشن يوزعون ألف كمامة على الباعة الجائلين فى بنى سويف.. صور

بنى سويف هانى فتحى

نظم مجموعة من شباب الفشن جنوب محافظة بني سويف مبادرة لمحاربة فيروس كورونا والتوعية بخطورة المرض، حيث وزعوا ألف كمامة مجانا على الباعة الجائلين في شوارع مدينة الفشن وداخل الأسواق وتحدثوا معهم بشأن أهمية ارتداء الكمامة وكيفية التخلص منها بشكل آمن.

وقال رضا رشاد أحد شباب المبادرة، إن الشباب المشارك فى المبادرة من أبناء مدينة الفشن ولا ينتمون لأى حزب أو كيان، مشيرا إلى أنهم وزعوا الكمامات على الباعة الجائلين فى أسواق مدينة الفشن وكذلك مساعدة مرضى فيروس كورونا من العزل المنزلى فى توفير الأدوية.

وأضاف رضا رشاد أن المبادرة تضم مجموعة من شباب وفتيات الفشن منهم موني نجيب ومحمد عادل ابوفخرة وحمزة أبوالشيخ وتيمورأبو حمزة وأحمد حسن ومحمد يوسف تعلب ومروة محمد.