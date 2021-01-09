شاهد.. لحظة انفجار أنبوبة غاز داخل مخبز سياحى بالشرقية وإصابة 8

الشرقية – إيمان مهنى

شهدت منطقة القومية في محافظة الشرقية، حادث انفجار أسطوانة غاز داخل مخبز سياحي، مسفرة عن وقوع عدة إصابات لمواطنين أثناء محاولاتهم السيطرة على الحريق.

وكان عدد من الأهالى حاولوا السيطرة على الحريق فور اندلاع النيران، وكان أول هؤلاء المندفعين الشاب محمد حامد الذى أصيب بحروق وصلت نسبتها إلى 70%، والشاب أحمد رأفت واخرين وصل عددهم إلى 8 اشخاص تعرضوا جميعا للإصابة بحروق في الوجه والكفين.

اليوم السابع انتقل إلى مكان الحادث والتقى شهود العيان، حيث قال طارق جمال الدين أحد المتواجد لحظة انفجار المخبز، إنه سمع بعد صلاة العصر دوي صوت انفجار هائل ووجد عدد من الأهالى محتشدين أمام المخبز للسيطرة على الحريق.

وأوضح ان أغلب المشاركين كانوا يحاولون السيطرة على النيران بطفايات الحريق، إذ وقع الانفجار أثناء محاولاتهم للسيطرة على الحريق مما أسفر عن إصابة 8 اشخاص، احتجزوا جميعا في المستشفى لتلقى العلاج، خرج منهم 5 وتبقى 3 داخل المستشفى.