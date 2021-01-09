رفع 93 حالة إشغال طريق وفض الأسواق بمركز دمنهور البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملة مكبرة بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، أسفرت عن رفع 93 حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بالشوارع والميادين.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة تكثيف حملات الاشغالات بشوارع المدينة واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة انتشار فيروس كورونا حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وعلى جانب آخر، شدد اللواء هشام آمنه على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب، مؤكدا على استمرار الحملات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى أملاك الدولة والزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمراكز"دمنهور - أبو حمص"، عن إزالة 8 حالات تعدى على مساحة 1530 م2 عبارة عن إزالة 7 حالات تعدي بمساحة 1380 م2 بنطاق قري دسونس ام دينار ونديبه بدمنهور.

إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 150 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونه الاسمنتية.