رفع 25 طن تراكمات ومخلفات فى حملات نظافة بمدينة الزينية بالأقصر.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال الوحدة المحلية لقرية الزينية بحرى، بالتنسيق مع رئاسة مركز ومدينة الزينية شمال الأقصر، اليوم السبت، حملة نظافة داخل القرية واعمال توسيع للشارع والجزيرة حتى كوبرى سباق، وتم رفع 25 طن من التراكمات والمخلفات، وذلك فى ضوء توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر لرؤساء المراكز والمدن بتكثيف حملات النظافة على القرى التابعة لكل مركز .

وقامت الوحدة المحلية لقرية العشى برفع 25 طن مخلفات وتراكمات داخل القرية، وتمت الأعمال بقيادة رئيس قرية الزينية بحرى هدى الطواب شرقاوي، ومنصور عبدالله مسؤول النظافة بالقرية، وعلى النادى سكرتير القرية، ومكى عمر رئيس قرية العشى، وغالية أحمد حسن سكرتير قرية العشى، بإشراف يوسف جلال نائب رئيس مركز ومدينة الزينية، وفقاً لتعليمات العقيد احمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية.

وكانت قد تلقت غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم السبت، اخطارا يفيد بانقطاع المياه عن منطقة حوض 18 بمدينة الأقصر، لوجود كسر بخط المياه بالمنطقة، وعلى الفور كلف محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، كلا من العميد يحيى أبوزيد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، واللواء محمد يحيى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، بسرعة التنسيق واتخاذ اللازم نحو إصلاح العطل وعودة خدمة المياه للمواطنين بالمنطقة، وجاري المتابعة.

وأعلن العقيد أحمد الهوارى رئيس مركز ومدينة الزينية شمال محافظة الأقصر، أنه يجرى مواصلة تلقى طلبات التصالح بمخالفات البناء بالمركز التكنولوجى بالمدينة، حيث تم حتى الآن قبول طلبات تصالح بزيادة عن المستهدف 30% تقريباً، وتحصيل رسوم بمبلغ 260000 جنيه مصري، وتحصيل جديه تصالح بمبلغ 2305000 جنيه مصري.

وأوضح رئيس مركز ومدينة الزينية، فى بيان صحفى، أنه فى التقنين بلغت عدد طلبات تقنين أراضى أملاك الدولة 310 طلب،وتمت معاينة جميع طلبات التقنيين وعددهم 310 طلب تقنيين املاك دولة، وتحرير 135 عقد ابتدائى لتقنيين اوضاع إراضى املاك الدولة.



رفع 25 طن تراكمات ومخلفات فى حملات نظافة بمدينة الزينية