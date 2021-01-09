رئيس مدينة مرسى علم: تم نقل 49 أسرة لبديل العشوائيات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلن اللواء أيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، شمال محافظة البحر الأحمر، أنه تم نقل 7 حالات جديدة من المساكن العشوائية، لبديل العشوائيات " الروضة".

وأضاف رئيس مدينة رأس غارب، أن اجمالى أعداد الأسر التى تم نقلها حتى الآن من منطقة العشوائيات "عشش البلد" لمنطقة مساكن بديل العشوائيات "الروضة"، 49 أسرة حتى الآن.

وتابع: أنه بمجرد نقل الأسر إلى المساكن الجديدة يتم إزالة المنازل القديمة بالمنطقة العشوائية على الفور حتى لا يعود الأهالى لها مرة آخرى واستعدادا لاستخدامها فى مشروعات خدمية لخدمة المواطنين فيما بعد.

وكان محافظ البحر الأحمر، اللواء عمرو حنفى، قد أعلن أن الأجهزة التنفيذية بمدينتى رأس غارب والغردقة، حققت جهود ناجحة خلال العام الماضي، لاستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطنى مناطق الخطورة الداهمة، وقامت بإعادة تسكينهم فى شقق وبلوكات ببديل العشوائيات بالروضة فى المدينتين، والذى قام بتنفيذها صندوق تطوير العشوائيات، حيث يتسلمها المواطن كاملة التشطيب، بمرافق كاملة "مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي".



ازالة المساكن القديمة بعشش البلد



نقل اسر جديدة لمساكن بديل العشوائيات بغارب