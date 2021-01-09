رئيس حى الجنوب ببورسعيد: إزالة فورية لبناء مخالف بطريق المعاهدة

بورسعيد محمد فرج

أكد أحمد زغلف رئيس حي الجنوب ببورسعيد، أنه تم شن حملة لإزالة مخالفة بناء فى الكيلو 34 طريق المعاهدة بورسعيد – إسماعيلية، حيث تم تنفيذ الإزالة على الفور، وذلك ضمن جهود أجهزة الحى لمنع مرتكبي المخالفات من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا.

وأشار إلى أن تنفيذ الحملات بناء على توجيهات اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد بتفعيل وتكثيف الحملات مع مراعاة المتابعة لمنع المخالفات فى مهدها، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالة مخالفات البناء والتعديات بصفة يومية ولا تهاون مع المخالفين تنفيذا للقانون .

وفى وقت سابق، عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا لمتابعة سير العمل في مشروع إنشاء طريق بطول 2 كيلو متر يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، وذلك بحضور احمد زغلف رئيس حي الجنوب ومسئولي مديرية الطرق بالمحافظة .

وأكد المحافظ، أن إنشاء الطريق الجديد الذي يربط بين محور 30 يونيو وجنوب المنطقة الصناعية، يأتي في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد والتى تتواكب مع المشروعات الصناعية الكبرى بالمنطقة ودخول كيانات صناعية عملاقة لأول مرة بالمنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، مما يساهم فى إحداث طفرة بالمستوى الاقتصاد والصناعى لمدينة بورسعيد.

وأوضح محافظ بورسعيد، أنه جار العمل حاليا على إنشاء الطريق الجديد على أعلى مستوى وطبقا لخطة زمنية محددة، من أجل سرعة الانتهاء منه نظرا لما يمثلة من أهمية كبرى للمنطقة الصناعية، وأن هناك متابعة من جانب الأجهزة التنفيذية لسير العمل بها وهو يعد نقلة لمنظومة الخدمات بالمنطقة.