رئيس الوزراء الفرنسى يعلن استثمار بلاده 20 مليار يورو حتى عام 2025 لدعم الصناعات الابتكارية

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ليزيكو" الفرنسية، فإن هذا الإعلان كان معدا منذ أسابيع، ولكنه تأجل بسبب جائحة فيروس كورونا.

وقالت "ليزيكو" إن 11 مليار يورو من إجمالي المبلغ أعلنت بالفعل في إطار خطة التعافي الاقتصادي لعامي 2021 و2022.



إصابات كوروناوأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن حوالي ثلث المبلغ الإجمالي سوف يخصص لصناعات تحويل الطاقة، وسوف تستخدم هذه الأموال أيضا لتمويل أنشطة التعليم والبحث.

وتدعو الخطة كذلك إلى الاستثمار في الصناعات الابتكارية التي تعتبر استراتيجية مثل الصحة والاتصالات.

وتعاني فرنسا من تزايد إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في فرنسا، وبلغ عدد الإصابات نحو 2.76 مليون حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم الجمعة بتوقيت العاصمة باريس، بحسب بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأظهرت البيانات أن إجمالي عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد وصل إلى 66