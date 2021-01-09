حبس موظفين بالدقهلية أصدرا تصاريح توصيل مرافق للمواطنين بالمخالفة

الدقهلية شريف الديب

ألقت ضباط مباحث الأموال العامة، القبض على موظفة وزميلها لقيامهما باستغلال حيازتهما لخاتم شعار الجمهورية بالوحدة المحلية لقرية كفر سرنجا ليقوما بالتصريح بتوصيل الكهرباء والمرافق لعدد من المواطنين بالمخالفة.

كان اللواء رأفت عبد الباعث مدير أمن الدقهلية، قد تلقى اخطارا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، بورود معلومات الى مباحث الأموال العامة عن قيام كل من نشوى ز. 49 سنة مقيمه بقرية ابو نبهان دائرة مركز ميت غمر ومحمد ص. 61 سنه من قرية كفر سرنجا على المعاش و كان موظفا بالوحدة المحلية.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث ليتم الايقاع بكلا منهما و اتهامهم باهدار المال العام ، فى عام 2019 و استغلال بحوزتهما لخاتم شعار الجمهورية واستغلال موقع وظيفتهما للوحدة المحلية بكفر سرنجا والتصريح لإصدار 11 قرار بتوصيل الكهرباء لأشخاص مختلفين بقرى سرنجا وأبو نبهان وكفر سرنجا مما أدى إلى الإضرار بالمال العام بما فيه الرسوم الواجب تحصيلها من تلك الملقات و تربيح الغير والتربح عن وظيفتهما وتم ضبط المتهمة الأولى.

فيما تم التوجيه التهمة للمتهم الثانى المحبوس على ذمة قضية12641 إدارى مركز ميت غمر لعام 2020 أموال عامة وقيد المحضر 306 جنح مركز ميت غمر وجارى العرض على النيابة.