جولة فى مسقط رأس العالمة المصرية إلهام فضالى ببنى سويف.. فيديو لايف

بنى سويف - هانى فتحى

رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من مسقط رأس العالمة المصرية إلهام فضالى من مسقط رأسها بمدينة بنى سويف، وإلهام فضالي صاحبة البحث الذي قد حصل مؤخرا على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020، وذلك عن فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.

ويعد البحث مازال في طور أولى حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.

واختارت مجلة عالم الفيزياء البحث كأفضل بحث بعام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها في انجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.