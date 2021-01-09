جولة فى مسقط رأس العالمة المصرية إلهام فضالى ببنى سويف.. فيديو لايف

رصد "اليوم السابع" فى بث مباشر من مسقط رأس العالمة المصرية إلهام فضالى من مسقط رأسها بمدينة بنى سويف، وإلهام فضالي صاحبة البحث الذي قد حصل مؤخرا على جائزة أحسن بحث في الفيزياء التطبيقية لعام 2020، وذلك عن فكرة البحث الخاص بها حول الحصول على انبعاث ضوئي بشكل فعال وكفء من خليط السيلكون والسليكون جريمن وهذه هي المكون الرئيسي للشرائح الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة، والبحث مشترك بين فيزياء علوم المواد وجزء من الفيزياء النظرية الخاصة بمواد النانو متناهية الصغر.
ويعد البحث مازال في طور أولى حيث تم إثبات الفرضيات النظرية بشكل عملي في المعمل، ومن المفترض حال استكمال البحث والحصول على نتائج أكبر ممكن استخدامه في نقل البيانات بسرعة الضوء وهي أعلى سرعة موجودة في الكون.
واختارت مجلة عالم الفيزياء البحث كأفضل بحث بعام 2020 على مستوى العالم، وهذه المجلة تتبع أحد أكبر المجامع الفيزيائية في العالم ومقرها في انجلترا، وترشح المجلة 10 أبحاث على مستوى العالم كأفضل أبحاث وتختارها اللجنة المحكمة، وتم اختيار البحث الخاص بها باعتباره إنجاز عام 2020 في الفيزياء، والاختيار يكون بناء على إحداث البحث لنقلة نوعية في الفيزياء وأن يساهم في تطبيقات تكنولوجية على أرض الواقع مستقبلًا.
وكرم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الدكتورة إلهام فضالي الفائزة بأفضل بحث في مجال الفيزياء لعام 2020، حيث استقبلها هي وأسرتها بمكتبه، وأهداها درع المحافظة ، تقديرا لتفوقها العلمي ،الذي كان حديث وسائل الإعلام المحلية والعالمية ، معربا عن سعادته بالإنجاز المحقق ،ومؤكدا على أهمية مواصلة العمل حتى يخرج بحثها لحيز التطبيق ، وأن تكون واحدة من سفراء مصر البارعين في كثير من المجالات الذين يرفعون اسم وعلم مصر في مختلف المحافل والمسابقات والمناسبات العالمية.
وقال محافظ بني سويف، أصبحنا خلال الفترة الأخيرة لا يكاد يمر شهر واحد إلا ويتردد اسم لعالم مصري أو رياضي مصري أو فنان مصري قد أدهش العالم بنبوغه وتفوقه في مجاله ، حيث ذلك يجسد أن أبناء مصر قادرون على صنع المستحيل وتحقيق التقدم والريادة لوطننا الغالي مصر،وأن ذلك قد صادق إرادة صادقة وداعمة من القيادة السياسية التي تؤمن بالشباب وعقول أبناء الوطن من العلماء والنابغين كل في مجاله
وأكد المحافظ، دعمه للعالمة المصرية، وأن مكتبه دائما مفتوح لها، مشيرا إلى أنه يرحب أيضا بأي اقتراح أو فكرة من ابنة بنى سويف المتميزة للدفع بأهداف المحافظة التنموية ضمن إستراتيجيتها التنموية لـ 10 سنوات قادمة والتي احتوت على خطوات عملية ومدروسة للنهوض بقطاعات واعدة من بينها الصناعة والزراعة وتكنولوجيا الاتصالات، لافتا إلى أن المحافظة تثق في قدرات شبابها المميزين في مختلف المجالات، وأن ذلك كان دافعا لتشكيل مجلس استشاري من الشباب المميز "كل في مجاله".
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