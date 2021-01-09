اليوم السابع
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السبت، 09 يناير 2021 02:16 م
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تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية.. سبب إغلاق "الفلاح" بالشمع الأحمر .. فيديو لايف

السبت، 09 يناير 2021 02:09 م
تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية.. سبب إغلاق "الفلاح" بالشمع الأحمر .. فيديو لايف تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية
الإسكندرية أسماء على بدر

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أغلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية أشهر مطعم لتقديم الكبدة فى محافظة الإسكندرية وهو كبدة الفلاح وذلك لعدم التزامه بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطعم وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.
 
ورصدت كاميرا "اليوم السابع" إغلاق ابواب المطعم بالشمع الأحمر ووضع لافته على الابواب بأنه مغلق للإجراءات الاحترازية.
 
وتأتى الحملة المكبرة التى شنتها محافظة الإسكندرية على كافة أنحاء المحافظة وفرض غرامات فورية لغير المتلزمين والغلف لمدة اسبوع والمتابعة المستمرة لكافة المطاعم والمقاهي .
 
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تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية

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تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية

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تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية
 

 


أشهر محل كبدة فى إسكندرية

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