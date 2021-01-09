تشميع أشهر محل كبدة فى إسكندرية.. سبب إغلاق "الفلاح" بالشمع الأحمر .. فيديو لايف

أغلقت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بمحافظة الإسكندرية أشهر مطعم لتقديم الكبدة فى محافظة الإسكندرية وهو كبدة الفلاح وذلك لعدم التزامه بالاجراءات الاحترازية والوقائية داخل المطعم وعدم تنفيذ قرارات مجلس الوزراء مما يشكل خطورة على صحة المواطنين.