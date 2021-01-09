تحرير 152 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات وغلق 153 منشأة مخالفة بالمنوفية

المنوفية -محمد فتحى

كشف اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن تحرير 152 محضر غرامات فورية لعدم ارتداء الكمامات الطبية وغلق 153 منشأة مخالفة لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية طبقاً لقرار مجلس الوزراء بتطبيق الغرامات الفورية على المخالفين فى إطار خطة الدولة الشاملة لمواجهة الموجة الثانية لفيروس كورونا ومنع التجمعات تفادياً لانتشار الفيروس.

وأوضح محافظ المنوفية، أنه تم غلق 86 محل وعدد واحد ورشة و24 كافيه ومطعم وقهوة ، كما تم فض 17 سرادق فرح وعزاء وفض 19 سوق بنطاق المحافظة ، فيما تم إغلاق 6 مراكز تعليمية وحضانات بنطاق الوحدات المحلية وذلك عن اليوم السبت.

وأكد محافظ المنوفية على استمرار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء وتطبيق الإجراءات القانونية حيال المخالفين، مشدداً على رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف المتابعات اليومية على أرض الواقع للتأكد من تنفيذ التوجيهات بالتنسيق مع الجهات الأمنية والمعنية حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين والحد من انتشار الفيروس، مناشداً المواطنين بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية والتى أقرتها وزارة الصحة لتخطى هذه المرحلة الراهنة بأمن وسلام.