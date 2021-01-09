بث مباشر.. شحنة أكسجين عاجلة لدعم مرضى كورونا فى مستشفى ههيا بالشرقية

وقام فريق من مديرية الصحة، بإشراف الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة، بالإشراف على أعمال صيانة ومراجعة شبكة الغازات، وتوفير احتياجات المستشفى من الأكسجين، لحين الانتهاء من عملية الصيانة وعودة الشبكة للعمل. وتقرر نقل 7 حالات عناية بينهم حالات كورونا إلى مستشفى الزقازيق العام، لتوفير عناية فائقة لهم.

وكانت محافظة الشرقية خصصت 5 مستشفيات عزل حالات كورونا، وهي الصدر والحميات بالزقازيق، وطوارئ فاقوس وأبوحماد المركزي، بالإضافة إلى الأحرار التعليمي، وتم تجهيزها بكوادر طبية مدربة وإضافة إلى تجهيزات طبية، لتقديم الخدمة المرضى طبقا لبرتوكول وزارة الصحة.

وأشارت المحافظة إلى أنه بشأن أقسام الطوارئ الخاصة بمستشفى الأحرار تم تحديد أيام السبت والأحد والإثنين والأربعاء استقبال بمستشفيات جامعة الزقازيق، ويومي الجمعة الثلاثاء استقبال بمستشفى الزقازيق العام، ويومي الثلاثاء والخميس استقبال بمستشفى التأمين الصحي (المبرة)، ويوم الخميس استقبال بمستشفى القنايات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمة للحوادث والطوارئ.

وهناك تنسيق والتكامل بين القطاعات الطبية المختلفة من مستشفيات جامعة الزقازيق ومستشفيات قطاع الصحة وهيئة التأمين الصحي ومستشفى الأحرار التعليمي ومرفق الإسعاف، لتوجيه أوجه الرعاية الصحية والعلاجية اللازمة لمصابي فيروس كورورنا وتطبيق البروتوكولات العلاجية المتبعة طبقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية.