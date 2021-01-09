المأذون أنقذ أسرتين من مصير مجهول.. قصة زواج غريب بمستشفى قنا.. فيديو لايف

قنا_ صابر سعيد

شهدت مستشفي قنا العام حالة ولادة لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وضعت جنينها داخل المستشفي دون معرفة والده، وعقب سؤالها تبين أنها أقامت علاقة غير شرعية مع أحد الشباب.

وأجرى اليوم السابع بثا مباشر من أمام مستشفى قنا العام لكشف ملابسات الواقعة وتفاصيل عقد القران الذي تم عقب الولادة.

وكشفت الأجهزة الأمنية بقنا تفاصيل الواقعة بعد تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بضبط عامل والدًا لطفل ولد داخل مستشفى قنا العام، من فتاة عشرينية، دون الاستدلال عن والده.

تبين من التحريات وعقب سؤال الفتاة، أنها ربطتها علاقة غير شرعية مع أحد جيرانها، حتى حملت منه ووضعت جنينها داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات نجح القيادات الأمنية فى التوصل إلى المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وتم عقد قرانه على الفتاة، ولكن الزواج لم يكتمل لضبطه وحسبه في قضايا سرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.