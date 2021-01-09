الشبورة المائية تحجب الرؤية على الطرق الرئيسية والفرعية بالدقهلية.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

حجبت الشبورة المائية خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، السبت، الرؤية على أغلب الطرق والمحاور الرابطة بين محافظة الدقهلية والمحافظات المجاورة، مما دفع الإدارة العامة للمرور بالدقهلية برئاسة العميد ممدوح الحصي بالتنبيه على السائقين بالالتزام بالتعليمات المرورية، خوفا منها سلامة المواطنين والمسافرين عبر المحافظات، وسط انتشار الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وغطت الشبورة المائية معظم أنحاء محافظة الدقهلية، منذ الساعات الأولى من صباح اليوم ، مما أدى إلى صعوبة فى الرؤية الواضحة بعد انخفاض مستوى الشبورة إلى مرحلة يصعب منه كشف الطريق.

وأعلنت الإدارة العامة للمرور، مجموعة من الإرشادات العامة للمواطنين، أثناء قيادة السيارات أثناء الشبورة، فى ضوء حرص الإدارة على سلامة وأمن المواطنين، خاصة قائدى السيارات على الطرق السريعة داخل وخارج المدن، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، ومنها .