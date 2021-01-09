الخطوط الجوية السعودية تعلن موعد استئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة

كتب مصطفى عنبر

أعلنت الخطوط العربية السعودية، إستئناف رحلاتها من الرياض وجدة إلى الدوحة ابتداءً من يوم الاثنين الموافق 11/1/2021، وفقا لحساب "الخطوط" الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

من جهة أخرى نشرت قناة الإخبارية السعودية، مقطع فيديو لعبور أول القادمين من دولة قطر، إلى المملكة العربية السعودية، عبر منفذ سلوى الحدودى بين الدولتين، والذى استقبل صباح اليوم، عددا من القادمين مع بدء افتتاحه، وتم إنهاء الإجراءات الجمركية، وفقًا للضوابط والإجراءات الصحية المتبعة في جميع المنافذ.

فيديو | أول القادمين عبر منفذ سلوى لـ #الإخبارية: المسؤولون يرحبون وإجراءات العبور يسيرة وتثلج الصدر pic.twitter.com/60ssbdJPCa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 9, 2021

وقال أحد المواطنين القطريين القادمين إلى السعودية لقناة الإخبارية، "احنا جايين بلدنا الثانى.. والإجراءات فى المنفذ طيبة وشيئ يثلج الصدر"

وأعلنت "قمة العلا" الخليجية بالمملكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الماضى، عن اتفاق يهدف إلى اتفاق يهدف لطي صفحة الماضى "أزمة الخليج"، ودعم العمل العربى المشترك.