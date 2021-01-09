اليوم السابع
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إصابة 6 جنود فرنسيين فى هجوم انتحارى فى مالى

السبت، 09 يناير 2021 03:29 م
إصابة 6 جنود فرنسيين فى هجوم انتحارى فى مالى مالى
كتب محمد جمال

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أعلنت القوات المسلحة الفرنسية أن 6 من جنودها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة، صباح أمس الجمعة، في هجوم انتحارى بسيارة مفخخة تعرضوا له فى منطقة "جورما" بوسط جمهورية ماليى بإفريقيا، وأوضحت هيئة أركان الجيش الفرنسي، حسب القناة التلفزيونية الفرنسية "فرانس إنفو"، أن السيارة انفجرت وهي تقترب من قافلةٍ للقوات الفرنسية، محاولةً الاصطدام بها قبل تشغيل نظام المتفجرات من طرف السائق الانتحارى، بحسب " روسيا اليوم".

وقالت هيئة الأركان إن حياة الجنود الفرنسيين المصابين خارجة عن دائرة الخطر، بالنظر إلى الفحوص الطبية التى أُجريت لهم في المستشفى العسكري بمدينة غاو، فيما تقرر نقل 3 منهم إلى فرنسا اليوم السبت.

يُعد هذا الهجوم الثالث من نوعه في أقل من أسبوعين، بعد مقتل 5 جنود في عمليتين مسلحتين الأسبوع الماضي، في تصعيد مفاجئ يتزامن مع إعلان باريس استعدادها للتفاوض مع جماعات مسلحة محلية، مستثنية تنظيمي "القاعدة" و"داعش"، حسب تصريحات وزيرة الدفاع الفرنسية قبل أيام.

وتنوي باريس تقليص عدد قواتها العسكرية في منطقة الساحل الإفريقي المعروفة بـ: "قوة برخان" التي تدخلت في مالي لأول مرة في الفاتح من أغسطس 2014 بداعي "مكافحة الإرهاب".


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فرنسا

باريس

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الجيش الفرنسى

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